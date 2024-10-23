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Спикер парламента: В Грузии есть силы, готовящие госпереворот

Спикер парламента: В Грузии есть силы, готовящие госпереворот В Грузии существуют определенные группы, которые готовятся к совершению госпереворота.
В регионе
23 октября 2024 г. 13:03
Спикер парламента: В Грузии есть силы, готовящие госпереворот

В Грузии существуют определенные группы, которые готовятся к совершению госпереворота.

Как передает Report, об этом сообщил в ходе брифинга спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Факты и все признаки указывают на то, что есть группа, которая готовится к перевороту", - сказал он.

По его словам, для переворота готовят повод с использованием неправительственных организаций, которые, как и в 2020 году, должны подготовить некорректные отчеты о проведенных выборах.

"Поэтому наш народ должен сохранять трезвость, и главным антидотом против таких негрузинских сил является участие в выборах и убедительное поражение этих сил", - заявил спикер.

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Версия на азербайджанском языке Spiker: Gürcüstanda dövlət çevrilişi hazırlayan qüvvələr var

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