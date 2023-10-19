Спикер парламента Турции раскритиковал деятельность Совбеза ООН

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш раскритиковал деятельность Совета безопасности ООН.

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш раскритиковал деятельность Совета безопасности ООН.

Как сообщает Report, в своем выступлении в Университете Коджаэли спикер парламента сказал, что сегодня Совбез не выполняет свои функции.

"Сегодня понятия "международное право", "военные преступления" утратили свое значение. Совет Безопасности ООН абсолютно равнодушен к происходящим в различных регионах войнам и боевым столкновениям. Удалось ли этой структуре остановить хоть одну войну? Нет" - сказал Н.Куртулмуш.