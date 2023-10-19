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Спикер парламента Турции раскритиковал деятельность Совбеза ООН

Спикер парламента Турции раскритиковал деятельность Совбеза ООН Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш раскритиковал деятельность Совета безопасности ООН.
В регионе
19 октября 2023 г. 16:44
Спикер парламента Турции раскритиковал деятельность Совбеза ООН

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш раскритиковал деятельность Совета безопасности ООН.

Как сообщает Report, в своем выступлении в Университете Коджаэли спикер парламента сказал, что сегодня Совбез не выполняет свои функции.

"Сегодня понятия "международное право", "военные преступления" утратили свое значение. Совет Безопасности ООН абсолютно равнодушен к происходящим в различных регионах войнам и боевым столкновениям. Удалось ли этой структуре остановить хоть одну войну? Нет" - сказал Н.Куртулмуш.

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Версия на английском языке Numan Kurtulmus: UN Security Council is unable to perform its functions
Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: "BMT TŞ, demək olar, zibil qutusuna atılmış bir qurumdur”

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