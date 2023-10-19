Спикер парламента Турции раскритиковал деятельность Совбеза ООН

Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш раскритиковал деятельность Совета безопасности ООН.
Как сообщает Report, в своем выступлении в Университете Коджаэли спикер парламента сказал, что сегодня Совбез не выполняет свои функции.
"Сегодня понятия "международное право", "военные преступления" утратили свое значение. Совет Безопасности ООН абсолютно равнодушен к происходящим в различных регионах войнам и боевым столкновениям. Удалось ли этой структуре остановить хоть одну войну? Нет" - сказал Н.Куртулмуш.