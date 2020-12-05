Спикер парламента Турции посетит Россию

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп посетит Россию.

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп посетит Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин.

"Мы планировали пригласить в Россию председателей парламентов ряда государств, включая Иран, Вьетнам, Сербию и Турцию”, - отметил спикер Госдумы России.

По информации российских СМИ, в мае 2021 года в Сочи с участием председателей парламентов России, Ирана, Афганистана, Турции и Китая планируется провести совещание на тему борьбы с терроризмом.