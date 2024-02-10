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Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой

Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш осудил предвзятое решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приостановке полномочий азербайджанской делегации.
В регионе
10 февраля 2024 г. 13:05
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш осудил предвзятое решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приостановке полномочий азербайджанской делегации.

Как сообщает Report, заявление Куртулмуша опубликовано на официальной странице парламента Турции.

"Великое национальное собрание (парламент) Турции призывает ПАСЕ решительно защищать принципы, которые она поддерживает, быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой, и утвердить полномочия делегации Азербайджана", - говорится в заявлении.

Куртулмуш отметил, что разочарован решением ПАСЕ в отношении Азербайджана, и ожидает его пересмотра в самое ближайшее время.

Политик напомнил, что Азербайджан является членом Совета Европы с 2001 года, и за годы сотрудничества с организацией не только внес значительный вклад в реализацию ее основных принципов, но и сыграл ведущую роль в сохранении культурного разнообразия и содействии межкультурному диалогу.

"В условиях роста геополитической напряженности во всем мире, политических раздоров и конфликтов, многосторонняя дипломатия не должна терять свою силу и позиции. ПАСЕ должна оставаться площадкой для диалога и сотрудничества, а не превращаться в зону конфликта", - говорится в заявлении.

Напомним, что Азербайджан в 2001 году стал полноправным членом Совета Европы и ПАСЕ. 24 января 2024 года некоторые европейские парламентарии выступили с абсурдными обвинениями против азербайджанской делегации в ПАСЕ, поставив под сомнение вопрос о ее полномочиях. Принимая это во внимание, азербайджанская делегация распространила в ПАСЕ подробное заявление. На фоне существующей в Парламентской ассамблее атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии азербайджанская делегация приняла решение приостановить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок.

Делегация покинула зал после оглашения заявления.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə parlamentinin sədri: “AŞPA bölücü yox, birləşdirici platforma olmalıdır”

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