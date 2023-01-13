Спикер парламента Турции отменил визит в Анкару своего шведского коллеги

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил визит своего шведского коллеги Андреаса Норлена.

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп отменил визит в Анкару своего шведского коллеги Андреаса Норлена.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал TRT.

Такое решение принято в связи с прошедшей 11 января в Стокгольме акции в поддержку террористической организации РРК. Визит Норлена должен был состояться 17 января.

"Недопустимо, чтобы Швеция позволяла и закрывала глаза на эту подлую террористическую акцию, которая представляет собой явную угрозу демократии. Это опасно и очень серьезно, что такое нападение может легко произойти в государстве, которое стремится вступить в НАТО", - написал Шентоп в Twitter.