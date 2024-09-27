Спикер парламента Турции обсудил в России региональные проблемы

Спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что его визит в Россию был крайне содержательным, и выразил надежду на его результативность.

Спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что его визит в Россию был крайне содержательным, и выразил надежду на его результативность.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом он сказал журналистам по возвращении из России.

"Наши встречи в РФ оказались даже более продуктивными, чем мы рассчитывали. В нынешней международной конъюнктуре было очень полезно подробно обсудить все имеющиеся вопросы между Турцией и Россией, включая региональные и глобальные темы. Это был очень содержательный визит. Я надеюсь, что результаты будут хорошими. В дальнейшем мы будем следить за развитием этих тем и постараемся добиться того, чтобы цели были достигнуты", - сказал спикер.

Коснувшись вопроса о конфликте на Украине, Куртулмуш отметил, что в 2022 году в Стамбуле был достигнут прогресс, но "Украину убрали из переговоров".

"Все наши собеседники знают, что Турция приложила очень большие усилия для разрешения российско-украинского кризиса. Определенный прогресс был достигнут. В ходе нашей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным я завел речь о договоренностях в Долмабахче в марте 2022 года. Но, к сожалению, тогда Украину в ходе тех переговоров убрали из дискуссии", - подчеркнул Куртулмуш.