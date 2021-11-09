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Спикер парламента Турции: Итоги 44-дневной войны открыли новую страницу в истории Южного Кавказа

Спикер парламента Турции: Итоги 44-дневной войны открыли новую страницу в истории Южного Кавказа "Турция приветствует высказывания лидеров Азербайджана и Армении о готовности к диалогу. Мы также приветствуем начало контактов азербайджанских и армянских парламентариев".
В регионе
9 ноября 2021 г. 20:17
Спикер парламента Турции: Итоги 44-дневной войны открыли новую страницу в истории Южного Кавказа

"Турция приветствует высказывания лидеров Азербайджана и Армении о готовности к диалогу. Мы также приветствуем начало контактов азербайджанских и армянских парламентариев".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт в Анкаре.

По словам Шентопа, итоги 44-дневной войны 2020 года открыли новую страницу в истории Южного Кавказа.

Спикер турецкого парламента отметил, что мир и нормализация соответствуют интересам всех государств региона.

"Это касается и отношений Турции и Армении. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в случае наличия искренних шагов со стороны Армении, Анкара готова поэтапно нормализовать связи с Ереваном. Процессы нормализации связей между Турцией и Арменией, а также Арменией и Азербайджаном, должны взаимодополнять друг друга", - уверен Шентоп.

При этом, он призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ и спецпредставителя председателя ОБСЕ учитывать новые реалии «на поле» и проанализировать причины отсутствия результативности многолетний усилий посредников. "В этом случае в ОБСЕ смогут внести положительный вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул Шентоп.

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Версия на азербайджанском языке TBMM sədri: "44 günlük müharibənin nəticələri Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifə açıb"

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