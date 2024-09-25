Спикер парламента Турции: Анкара никогда не поддерживала санкции против России

Турция никогда не поддерживала санкции, введенные в отношении России, заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

Турция никогда не поддерживала санкции, введенные в отношении России, заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Куртулуш заявил в среду в Москве на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что приоритеты России и Турции очень похожи. "Хочу сказать, что мы никогда не поддерживали санкции, эмбарго, которые применялись по отношению к Российской Федерации. И то, что западные круги хотят этим самым наказать Российскую Федерацию - это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение", - сказал спикер парламента.