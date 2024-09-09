О нас

Спикер парламента не исключил выхода Армении из ОДКБ

Спикер парламента не исключил выхода Армении из ОДКБ Армения может выйти из ОДКБ, такой возможности нельзя исключать.
В регионе
9 сентября 2024 г. 12:45
Спикер парламента не исключил выхода Армении из ОДКБ

Армения может выйти из ОДКБ, такой возможности нельзя исключать.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.

"Ничего нельзя исключать", - сказал он.

Касаясь звучащих в России мнений о том, что политика выхода из сотрудничества с ОДКБ противоречит интересам армянского народа, спикер заявил, что говорить с Арменией на языке угроз – нелогично.

Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что страна заморозила участие в организации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Parliament speaker says Armenia may leave CSTO
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin sədri İrəvanın KTMT-dən çıxmasını istisna etməyib

Другие новости из категории

Симонян: Вопрос арестованных в Азербайджане армян не включен в проект мирного договора с Баку
Симонян: Вопрос арестованных в Азербайджане армян не включен в проект мирного договора с Баку
9 сентября 2024 г. 12:48
Симонян: Передача контроля над дорогой в Сюнике частной компании не нарушит суверенитета страны
Симонян: Передача контроля над дорогой в Сюнике частной компании не нарушит суверенитета страны
9 сентября 2024 г. 12:20
Кобахидзе: В реестре иноагентов зарегистрировались свыше 450 НПО
Кобахидзе: В реестре иноагентов зарегистрировались свыше 450 НПО
9 сентября 2024 г. 11:27
В Грузии в преддверии парламентских выборов пройдет пробное голосование
В Грузии в преддверии парламентских выборов пройдет пробное голосование
9 сентября 2024 г. 11:22
Глава МИД Китая 11 сентября посетит Россию
Глава МИД Китая 11 сентября посетит Россию
9 сентября 2024 г. 11:13
Эмиратская EDGE и ВМС Бразилии разработают противокорабельную ракету
Эмиратская EDGE и ВМС Бразилии разработают противокорабельную ракету
9 сентября 2024 г. 11:09
Население Армении в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 тыс. человек
Население Армении в ближайшие 10 лет может сократиться на 800 тыс. человек
9 сентября 2024 г. 10:36
Аналитик: Анкара может передать Баку посредничество по переговорам между Москвой и Киевым
Аналитик: Анкара может передать Баку посредничество по переговорам между Москвой и Киевым
9 сентября 2024 г. 10:16
В Армении группа заключенных в УИУ Армавир проводит голодовку
В Армении группа заключенных в УИУ "Армавир" проводит голодовку
9 сентября 2024 г. 09:36
В Турции заявили о планах запустить первый энергоблок АЭС Аккую в 2025 году
В Турции заявили о планах запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в 2025 году
9 сентября 2024 г. 09:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi