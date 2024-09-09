Спикер парламента не исключил выхода Армении из ОДКБ

Армения может выйти из ОДКБ, такой возможности нельзя исключать.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на брифинге заявил спикер парламента Ален Симонян.
"Ничего нельзя исключать", - сказал он.
Касаясь звучащих в России мнений о том, что политика выхода из сотрудничества с ОДКБ противоречит интересам армянского народа, спикер заявил, что говорить с Арменией на языке угроз – нелогично.
Отметим, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что страна заморозила участие в организации.