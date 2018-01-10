Спикер парламента Молдовы подписал закон о запрете российских передач

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических передач из России. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе парламента.

В конце декабря 2017 года парламент Молдовы повторно принял отклоненный президентом закон по борьбе с "иностранной пропагандой". Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Президент Молдовы дважды отклонил этот закон и обратился в Конституционный суд (КС) по поводу конституционности его положений.

Суд разрешил утвердить этот закон спикеру парламента или премьеру.