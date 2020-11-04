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Спикер парламента Кыргызстана заявил об отставке

Спикер парламента Кыргызстана заявил об отставке Спикер парламента Кыргызстана Канат Исаев заявил на заседании законодательного собрания страны, что подает в отставку и намерен баллотироваться в президенты республики
В регионе
4 ноября 2020 г. 09:37
Спикер парламента Кыргызстана заявил об отставке

Спикер парламента Кыргызстана Канат Исаев заявил на заседании законодательного собрания страны, что подает в отставку и намерен баллотироваться в президенты республики.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Мне необходимо сложить полномочия спикера парламента", - заявил он.

Как объяснил Исаев, это решение связано с тем, что партия "Кыргызстан", которую он возглавляет, выдвинула его кандидатом в президенты на предстоящих 10 января выборах.

"Садыр Жапаров идет на выборы, а значит полномочия президента вернутся обратно к спикеру. Я не могу их принять, ведь тоже намерен баллотироваться", - подчеркнул он.

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