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Спикер парламента Кыргызстана сложил полномочия

Спикер парламента Кыргызстана сложил полномочия Спикер парламента Кыргызстана Талант Мамытов сложил полномочия.
В регионе
5 октября 2022 г. 10:09
Спикер парламента Кыргызстана сложил полномочия

Спикер парламента Кыргызстана Талант Мамытов сложил полномочия.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан.

Мамытов сообщил, что 22 сентября, когда за закрытыми дверями обсуждались события на границе с Таджикистаном, он принял решение написать заявление и уехать в Баткен.

"Я сам принял решение [об отставке]. Причина - недавнее событие в парламенте - все желающие депутаты съездили в Баткен. Этот вопрос стал известен СМИ. Тогда я хотел сразу же написать заявление и отправиться в Баткен, но по просьбе депутатов временно передал полномочия вице-спикеру. Сегодня я принял решение. Подаю в отставку по собственному желанию", - заявил Мамытов в парламенте.

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Версия на английском языке Speaker of Kyrgyzstan Parliament resigns
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan parlamentinin sədri istefa verib

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