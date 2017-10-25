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    Спикер парламента Кыргызстана объявил об отставке

    Чыныбай Турсунбеков: Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков объявил, что уходит в отставку, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Вся моя деятельность основывалась на принципах законности. Чтобы снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах, я тоже должен уйти", — сказал Турсунбеков в ходе заседания парламента.

    15 октября в Кыргызстане прошли президентские выборы. В ходе голосования победил кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков.

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