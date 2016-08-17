Спикер парламента Ирана: Страна не предоставляла военную базу в распоряжение России

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Иран не предоставлял в распоряжение России военную базу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель меджлиса (парламента) ИРИ Али Лариджани.

"Исламская Республика Иран не предоставляла в распоряжение России никакой военной базы", - приводит агентство IRNA слова спикера парламента. Они прозвучал в ответ на реплику депутата от города Исламабаде-Гарб Хешматоллы Фалахатпише о том, что статья 146 конституции ИРИ "запрещает существование в стране иностранных военных баз, даже если их создание преследует мирные цели".

Отметим, что 16 августа российские бомбардировщики Ту-22М3 и Су-34 вылетели с аэродрома Хамадан в Иране и нанесли удар по боевикам в Сирии.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран предоставил российским Воздушно-космическим войскам имеющуюся в распоряжении страны инфраструктуру и воздушное пространство для нанесения ударов по террористической организации "Исламское государство".

"Взаимодействие Тегерана и Москвы в противодействии терроризму в Сирии носит стратегический характер. Мы должны объединить наши потенциалы и возможности", - подчеркнул представитель Высшего совета нацбезопасности Ирана.