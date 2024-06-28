Спикер парламента Ирана первым из кандидатов в президенты проголосовал на выборах

Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф первым из четырех кандидатов в президенты Ирана отдал свой голос на выборах.

Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф первым из четырех кандидатов в президенты Ирана отдал свой голос на выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

Галибаф пришел на избирательный участок, расположенный в мечети Шаха Абдул-Азима в пригороде Тегерана. В ней похоронен погибший при падении вертолета президента страны Ибрахима Раиси глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

Вторым после Галибафа свой голос на президентких выборах отдал экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади.