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Спикер парламента Ирана первым из кандидатов в президенты проголосовал на выборах

Спикер парламента Ирана первым из кандидатов в президенты проголосовал на выборах Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф первым из четырех кандидатов в президенты Ирана отдал свой голос на выборах.
В регионе
28 июня 2024 г. 10:57
Спикер парламента Ирана первым из кандидатов в президенты проголосовал на выборах

Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф первым из четырех кандидатов в президенты Ирана отдал свой голос на выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

Галибаф пришел на избирательный участок, расположенный в мечети Шаха Абдул-Азима в пригороде Тегерана. В ней похоронен погибший при падении вертолета президента страны Ибрахима Раиси глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

Вторым после Галибафа свой голос на президентких выборах отдал экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади.

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Версия на английском языке Iranian parliament speaker casts his vote in presidential election, first among candidates

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