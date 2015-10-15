Спикер парламента Ирана передал Роухани законопроект по атомной сделке

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Спикер иранского парламента Али Лариджани подписал законопроект, регулирующий порядок имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (соглашения по иранскому атому) и передал его президенту страны Хасану Роухани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Мехр в четверг.

Ранее парламент Ирана и Совет стражей конституции — специальный надпарламентский орган власти в Иране — одобрили этот законопроект. Одобрение сделки Советом стражей конституции фактически означает, что закон официально вступает в силу.

По данным агентства, письмо с законопроектом было передано президенту Роухани для исполнения.

Иран и "шестерка" в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы, напоминает Report.