Спикер парламента Ирана: Мы не в состоянии решить ряд проблем

"Нужно признать, что в настоящее время мы не в состоянии решить ряд стоящих перед нами проблем. Новшество требует мужества."

"Нужно признать, что в настоящее время мы не в состоянии решить ряд стоящих перед нами проблем. Новшество требует мужества."

Как передает Report со ссылкой на иранское информационное агентство Mehr, об этом на заседании Центра изучения исламского совета заявил спикер иранского парламента Мухаммед Багир Галибаф.

По его словам, реформы и новшества – дело рискованное: "Мы нуждаемся в силах, которые способны на решительные и креативные шаги. Подобным шагам необходимо оказывать поддержку", - сказал он.

Спикер отметил, что для решения проблем необходимы своевременные действия.