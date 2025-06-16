Спикер парламента Ирана: Израиль не соблюдает никаких "красных линий"

Вооруженные силы Ирана поставят Израиль в беспомощное положение, поскольку тот не соблюдает никаких "красных линий".

Вооруженные силы Ирана поставят Израиль в беспомощное положение, поскольку тот не соблюдает никаких "красных линий".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом в парламенте Ирана заявил спикер Мохаммад-Багер Галибаф.

По его словам, Израиль наносит удары внутри страны через своих агентов в Исламской Республике.

"Атака Израиля осуществляется не только извне, но и изнутри Ирана. Значительная часть операций против Ирана реализуется не в форме прямых военных ударов, а посредством внутренних диверсий", - сказал Галибаф.