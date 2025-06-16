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Спикер парламента Ирана: Израиль не соблюдает никаких "красных линий"

Спикер парламента Ирана: Израиль не соблюдает никаких "красных линий" Вооруженные силы Ирана поставят Израиль в беспомощное положение, поскольку тот не соблюдает никаких "красных линий".
В регионе
16 июня 2025 г. 12:48
Спикер парламента Ирана: Израиль не соблюдает никаких красных линий

Вооруженные силы Ирана поставят Израиль в беспомощное положение, поскольку тот не соблюдает никаких "красных линий".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом в парламенте Ирана заявил спикер Мохаммад-Багер Галибаф.

По его словам, Израиль наносит удары внутри страны через своих агентов в Исламской Республике.

"Атака Израиля осуществляется не только извне, но и изнутри Ирана. Значительная часть операций против Ирана реализуется не в форме прямых военных ударов, а посредством внутренних диверсий", - сказал Галибаф.

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Версия на азербайджанском языке İran parlamentinin sədri: İsrail heç bir “qırmızı xətt”ə riayət etmir

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