О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спикер парламента Грузии возглавит группу дружбы с Азербайджаном

Спикер парламента Грузии возглавит группу дружбы с Азербайджаном Кучава был избран спикером 27 апреля
В регионе
5 мая 2021 г. 19:35
Спикер парламента Грузии возглавит группу дружбы с Азербайджаном
Каха Кучава

"Новый спикер парламента Грузии Каха Кучава возглавляет группу дружбы с Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

По его словам, существует очень хорошая основа для сотрудничества между группами дружбы законодательных органов обеих стран.

Премьер-министр пригласил С.Гафарову посетить Грузию: "Жду вас в Тбилиси".

Отметим, что Кучава был избран спикером 27 апреля. Ранее он занимал пост вице-спикера и возглавлял группу дружбы с Азербайджаном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgian parliament speaker to lead friendship group with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri Azərbaycanla dostluq qrupuna rəhbərlik edəcək

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названа стоимость продажи арабами электроэнергии Азербайджану
Названа стоимость продажи арабами электроэнергии Азербайджану
5 мая 2021 г. 17:29
Латвийские депутаты посетят Карабах – ЭКСКЛЮЗИВ
Латвийские депутаты посетят Карабах – ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:08
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:06
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД
4 мая 2021 г. 17:39
Включенный в план законодательных работ ММ проект не будет обсуждаться на весенней сессии
Включенный в план законодательных работ ММ проект не будет обсуждаться на весенней сессии
4 мая 2021 г. 15:12
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
3 мая 2021 г. 13:39
ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 12:36
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi