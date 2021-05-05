Спикер парламента Грузии возглавит группу дружбы с Азербайджаном

Кучава был избран спикером 27 апреля

"Новый спикер парламента Грузии Каха Кучава возглавляет группу дружбы с Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

По его словам, существует очень хорошая основа для сотрудничества между группами дружбы законодательных органов обеих стран.

Премьер-министр пригласил С.Гафарову посетить Грузию: "Жду вас в Тбилиси".

Отметим, что Кучава был избран спикером 27 апреля. Ранее он занимал пост вице-спикера и возглавлял группу дружбы с Азербайджаном.