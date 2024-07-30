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Спикер парламента Грузии вновь призвал к отставке Зурабишвили

Спикер парламента Грузии вновь призвал к отставке Зурабишвили Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в очередной раз призвал к отставке президента страны Саломе Зурабишвили. 
В регионе
30 июля 2024 г. 19:18
Спикер парламента Грузии вновь призвал к отставке Зурабишвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в очередной раз призвал к отставке президента страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, своим обращением в Конституционный суд с иском по поводу закона об "иноагентах" президент Грузии признала его легитимность и должна подать в отставку, "если у нее есть политическая добросовестность".

"Конституционный суд вынес ей приговор, что она нарушила Конституцию, и единственная причина, по которой не состоялся импичмент, – это то, что ее спасло "Национальное движение". Теперь мы видим, для чего "Нацдвижению" нужна была Зурабишвили на этой должности", – сказал он.

Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд 15 июля с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня. Иск против него в Конституционный суд также подали 121 НПО и СМИ.

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Версия на английском языке Shalva Papuashvili: Georgian president should show goodwill by resigning
Версия на азербайджанском языке Şalva Papuaşvili: Gürcüstan Prezidenti xoş niyyət nümayiş etdirib istefa verməlidir

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