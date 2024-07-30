Спикер парламента Грузии вновь призвал к отставке Зурабишвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в очередной раз призвал к отставке президента страны Саломе Зурабишвили.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в очередной раз призвал к отставке президента страны Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, своим обращением в Конституционный суд с иском по поводу закона об "иноагентах" президент Грузии признала его легитимность и должна подать в отставку, "если у нее есть политическая добросовестность".

"Конституционный суд вынес ей приговор, что она нарушила Конституцию, и единственная причина, по которой не состоялся импичмент, – это то, что ее спасло "Национальное движение". Теперь мы видим, для чего "Нацдвижению" нужна была Зурабишвили на этой должности", – сказал он.

Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд 15 июля с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня. Иск против него в Конституционный суд также подали 121 НПО и СМИ.