Спикер парламента Грузии призвал посольства ЕС не поощрять насилие по политическим мотивам

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал все страны, особенно посольства стран ЕС в Грузии, а также Брюссель не поощрять насилие по политическим мотивам.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал все страны, особенно посольства стран ЕС в Грузии, а также Брюссель не поощрять насилие по политическим мотивам.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сказал в комментарии журналистам в рамках официального визита в Венгрию.

Политик раскритиковал несоблюдение европейских ценностей официальными лицами ЕС. Он отметил, что некоторые представители Брюсселя открыто вмешиваются в предвыборные кампании в Грузии, и это не отражает волю грузинского народа.

Папуашвили считает такое поведение "далеким от европейских ценностей".

Напомним, что 24 января послы ЕС поддержали приостановку безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии. Это решение было выдвинуто по предложению Европейской Комиссии.