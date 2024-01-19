Спикер парламента Грузии потребовал извинений от Зеленского и Санду

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду должны извиниться перед Грузией и грузинским народом за ложь о пытках экс-главы грузинского государства Михаила Саакашвили в тюрьме.

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду должны извиниться перед Грузией и грузинским народом за ложь о пытках экс-главы грузинского государства Михаила Саакашвили в тюрьме.

Как передает Report, об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в эфире Первого канала Грузии.

"Президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. Сегодня мы узнали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом. Поэтому мы ожидаем, что эти люди принесут извинения", - отметил он.

Отметим, что Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.

Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.