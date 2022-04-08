Спикер парламента Грузии отказался от посещения Бучи

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от визита в город Буча в Киевской области, где Киев ранее устроил провокацию, из-за разногласий с правительством Украины

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от визита в город Буча в Киевской области, где Киев ранее устроил провокацию, из-за разногласий с правительством Украины

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сказано в его заявлении.

"Что касается приглашения, я хотел бы, чтобы отдельные представители украинского правительства полностью понимали сильную поддержку, которую грузинский народ и его правительство оказывают Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства... На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неуместным", - заявил Папуашвили в своем заявлении.