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Спикер парламента Грузии отказался от посещения Бучи

Спикер парламента Грузии отказался от посещения Бучи Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от визита в город Буча в Киевской области, где Киев ранее устроил провокацию, из-за разногласий с правительством Украины
В регионе
8 апреля 2022 г. 21:47
Спикер парламента Грузии отказался от посещения Бучи

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался от визита в город Буча в Киевской области, где Киев ранее устроил провокацию, из-за разногласий с правительством Украины

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказано в его заявлении.

"Что касается приглашения, я хотел бы, чтобы отдельные представители украинского правительства полностью понимали сильную поддержку, которую грузинский народ и его правительство оказывают Украине и украинскому народу. Эта поддержка и партнерство наших стран не заслуживают попыток высокопоставленных чиновников Украины отделить грузинский народ от своего правительства... На фоне непонятности этих вопросов официальное приглашение выглядит неуместным", - заявил Папуашвили в своем заявлении.

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