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Спикер парламента Грузии: Оппозиция будет агрессивной к выборам 2024 года

Спикер парламента Грузии: Оппозиция будет агрессивной к выборам 2024 года Грузинская оппозиция слаба и загнана в угол, что повышает риск выбора ими радикального пути на парламентских выборах 2024 года – агрессия, радикализм, экстремизм.
В регионе
7 января 2024 г. 14:21
Спикер парламента Грузии: Оппозиция будет агрессивной к выборам 2024 года

Грузинская оппозиция слаба и загнана в угол, что повышает риск выбора ими радикального пути на парламентских выборах 2024 года – агрессия, радикализм, экстремизм.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Предстоящие в октябре выборы, к сожалению, кажутся лишенными содержания со стороны оппозиции, что, с другой стороны, создает угрозу. Когда оппозиция слаба, загнана в угол из-за своей слабости и у нее нет тем, высок риск выбора радикального пути. Мы наблюдаем это последние два с половиной года, поэтому ожидаем, что оппозиция будет агрессивной, радикальной, экстремистской", – отметил он.

По словам спикера, власти должны ответить на радикализм оппозиции продуманной политикой с учетом интересов страны.

"Если где-то и есть кризис, то в первую очередь в грузинской оппозиции. Кризис идей, кризис человеческих ресурсов и самый главный кризис оппозиции в том, что она не стоит на страже интересов Грузии, а служит интересам политических группировок других стран. В конце концов, они будут побеждены объединенными силами", – сказал председатель парламента.

Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%.

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