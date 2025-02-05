Спикер парламента Грузии объяснил причину аннулирования мандатов 49 депутатов

14:21

Попытки использовать шантаж против демократических принципов и народа Грузии получат справедливый ответ в соответствии с законодательством и Конституцией страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя досрочное прекращение полномочий 49 депутатов от трех оппозиционных блоков.

Папуашвили подчеркнул, что занял жесткую позицию против попыток радикальной оппозиции и ее сторонников внутри страны и за рубежом подорвать Конституцию и демократическую систему Грузии. По его словам, он заявил, что на такие действия будет дан справедливый ответ.