Спикер парламента Грузии обвинил NED в попытках дестабилизации ситуации в стране

Национальный фонд поддержки демократии США (NED) осуществлял деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Грузии.

Национальный фонд поддержки демократии США (NED) осуществлял деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации в Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на местное бюро, с таким заявлением выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, назвав фонд "преступной организацией".

В своей публикации в социальных сетях спикер парламента подверг резкой критике деятельность NED, обвинив фонд в финансировании радикальных партий и организаций, распространяющих дезинформацию. По его словам, это делает деятельность фонда "сомнительной и мошеннической".

Ш. Папуашвили отметил, что в 2020-2021 годах NED пытался обострить политическую обстановку в Грузии. В качестве примера он привел финансирование фондом телеканала Pirveli, который, по его словам, перед местными выборами 2021 года распространял фальшивые расследования с целью оказания давления на правительство. Спикер также подчеркнул, что фонд через поддержку различных НПО стремился манипулировать политической средой в стране.

Кроме того, по его словам, NED оказывал поддержку оппозиции и радикальным протестным движениям. Папуашвили осудил такие действия и заявил, что власти намерены собрать больше информации о незаконном вмешательстве фонда и его связях с радикальными политическими процессами.