Спикер парламента Грузии: Нет никакого прямого финансирования из Франции

Заявление французской стороны о том, что предназначенные для бюджета Грузии деньги теперь пойдут неправительственным организациям и СМИ, является подтверждением того, что за такими деньгами стоят конкретные интересы.

Заявление французской стороны о том, что предназначенные для бюджета Грузии деньги теперь пойдут неправительственным организациям и СМИ, является подтверждением того, что за такими деньгами стоят конкретные интересы.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе брифинга.

Запад обрушился с жесткой критикой в адрес властей Грузии за закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию.

"Как только сочли, что правительство Грузии, возможно, не проводит конкретно интересы другого правительства, (финансирование) переместилось к тем, кто проводит их интересы. Это еще раз показывает, что за такими деньгами стоят интересы", - сказал Папуашвили.

При этом он назвал неверной информацию о том, что Франция оказывает прямую финансовую помощь государству.

"Заявление посла не соответствует правде. Никакие суммы из бюджета Франции не поступают в бюджет Грузии. Нет никакого прямого финансирования из Франции, поэтому немного непонятно, чего касался этот комментарий", - заявил он.