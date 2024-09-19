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Спикер парламента Грузии назвал условия перезагрузки отношений с США

Спикер парламента Грузии назвал условия перезагрузки отношений с США Перезагрузка отношений между Грузией и США произойдет только в том случае, если прекратятся ложные обвинения в адрес Грузии и грузинского народа.
В регионе
19 сентября 2024 г. 14:25
Спикер парламента Грузии назвал условия перезагрузки отношений с США

Перезагрузка отношений между Грузией и США произойдет только в том случае, если прекратятся ложные обвинения в адрес Грузии и грузинского народа.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, среди прочего, частью ложных обвинений является введение санкций, особенно в отношении полицейских.

"В любой стране полицейский – лицо государства и его представитель. Поэтому любое нападение на полицейского – это нападение на государство. Этому должен быть положен конец", - сказал Папуашвили.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin spikeri ABŞ ilə münasibətlərin yenidən qurulması şərtlərini açıqlayıb

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