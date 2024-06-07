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Спикер парламента Грузии назвал несерьезными санкции США

Спикер парламента Грузии назвал несерьезными санкции США Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несерьезным введение санкций США против грузинских властей.
В регионе
7 июня 2024 г. 20:30
Спикер парламента Грузии назвал несерьезными санкции США

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал несерьезным введение санкций США против грузинских властей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на грузинские СМИ.

"И угроза, и заявление по поводу визовых ограничений были несерьезными, вчера мы услышали, что два десятка грузин попали под санкции, и даже не знаем, кто эти люди. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что грузинский народ на протяжении 30 лет не проявлял ничего, кроме дружбы к Америке, американскому народу и американскому правительству. Жаль, что в ответ на эту дружбу мы получаем такие несерьезные заявления или решения", - заявил Папуашвили.

По его словам, самое интересное — не сами визовые ограничения, а реакция оппозиции.

"В оппозиции есть люди, которые могут полностью все изменить за одно поднятие брови чужой страной. Поэтому, конечно, 26 октября население Грузии окончательно "введет санкции" в отношении этой вероломной оппозиции, которая не имеет никакого отношения к Грузии", - сказал он.

Ранее 6 июня США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая чиновников и членов их семей.

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Версия на азербайджанском языке Papuaşvili: ABŞ-nin gürcü rəsmilərinə qarşı sanksiyaları qeyri-ciddi addımdır

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