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Спикер парламента Грузии: Митинг радикалов финансировал Европейский Союз

Спикер парламента Грузии: Митинг радикалов финансировал Европейский Союз Спикер парламента Грузии: Митинг радикалов финансировал Европейский Союз
В регионе
30 июня 2025 г. 11:28
Спикер парламента Грузии: Митинг радикалов финансировал Европейский Союз

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Европейский Союз в финансировании недавних антиправительственных митингов в стране.

Как сообщает грузинское бюро Report, заявление Папуашвили опубликовал в социальных сетях.

"Вчерашний митинг радикалов, на котором открыто звучали призывы свергнуть правительство и наказать всех, финансировал именно Европейский Союз. Этот момент требует особого внимания", – отметил спикер.

Папуашвили добавил, что такие действия вызывают в грузинском обществе тревожные ассоциации между ЕС и экстремизмом.

По словам председателя парламента, международные партнеры, особенно представительство Европейского Союза в Тбилиси, должны учитывать возможные последствия своих действий и воздерживаться от поддержки радикальных групп.

Напомним, что в последние дни в Грузии проводятся митинги в знак протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Правительство отмечает, что этот закон направлен на повышение прозрачности, однако оппозиция и некоторые НПО называют эту инициативу "российским законом" и требуют ее отзыва.

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Версия на английском языке Georgian parliament speaker: Radicals' rally was financed by EU
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri: Radikalların mitinqini Avropa İttifaqı maliyyələşdirib

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