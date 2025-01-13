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Спикер парламента Грузии: Кулеба должен идти воевать после ухода из МИД

Спикер парламента Грузии: Кулеба должен идти воевать после ухода из МИД Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, требовавший от Грузии участия в боевых действиях против России, сам должен пойти на фронт после ухода с поста.
В регионе
13 января 2025 г. 22:38
Спикер парламента Грузии: Кулеба должен идти воевать после ухода из МИД

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, требовавший от Грузии участия в боевых действиях против России, сам должен пойти на фронт после ухода с поста.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Почему сам Кулеба, человек, которому немногим за 40 лет, не на войне? У него нет политической должности, которую было бы важно исполнять, он свободный человек. Почему не идет на войну? Когда нас, грузинов, подталкивал к украинской войне, почему не идет сам на ту войну, которая касается его родины? И вообще, как я знаю, он сейчас не в Украине, в то время, как Украина подвергается бомбежке, идет война", - заявил Папуашвили.

Он напомнил, что вскоре после начала боевых действий в Украине, Кулеба потребовал от правительства Грузии самолетами отправить граждан Грузии на войну.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin spikeri: Kuleba nazirliyi tərk etdikdən sonra cəbhəyə getməlidir

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