Спикер парламента Грузии: Кулеба должен идти воевать после ухода из МИД

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, требовавший от Грузии участия в боевых действиях против России, сам должен пойти на фронт после ухода с поста.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, требовавший от Грузии участия в боевых действиях против России, сам должен пойти на фронт после ухода с поста.

Как передает Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Почему сам Кулеба, человек, которому немногим за 40 лет, не на войне? У него нет политической должности, которую было бы важно исполнять, он свободный человек. Почему не идет на войну? Когда нас, грузинов, подталкивал к украинской войне, почему не идет сам на ту войну, которая касается его родины? И вообще, как я знаю, он сейчас не в Украине, в то время, как Украина подвергается бомбежке, идет война", - заявил Папуашвили.

Он напомнил, что вскоре после начала боевых действий в Украине, Кулеба потребовал от правительства Грузии самолетами отправить граждан Грузии на войну.