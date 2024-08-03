Спикер парламента Грузии: Финансовая помощь из США не имели к госбюджету никакого отношения

Приостановленная из-за принятия в Грузии закона об иноагентах американская программа помощи никак не связана с грузинским бюджетом.

Приостановленная из-за принятия в Грузии закона об иноагентах американская программа помощи не оказывала никакого влияния на бюджет страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Мы не являемся отсталой страной, находящейся на дотации другого государства. Важно отметить, что нашему обществу говорили, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой. У этих денег нет ничего общего с бюджетом. Насколько мне известно, в том бюджете, который парламент Грузии утвердил, таких денег не существовало", - сказал Папуашвили.

Спикер подчеркнул, что граждане Грузии сами создают бюджет страны и пополняют казну, откуда затем происходит распределение денег на разные нужды.

По его словам, до сих пор не известно, на что тратились те деньги, которые поступали в страну из-за рубежа.