Спикер парламента: Эмир Катара посетит Армению

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани совершит визит в Армению.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани совершит визит в Армению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на встрече с гендиректором Фонда развития Катара Халифой бин Джасемом аль-Куаром в Дохе.

Глава парламента подчеркнул заинтересованность Армении в развитии отношений с Катаром. Он уверен, что есть большие возможности для сотрудничества в сферах культуры, здравоохранения и образования, которые являются приоритетными стратегическими направлениями Фонда развития Катара.

Симонян, коснувшись перспектив взаимодействия в области науки, образования и культуры, упомянул о хранящихся в Матенадаране тысячах рукописей и книг на арабском языке, предложив организовать совместные научно-исследовательские работы и взаимные выставки.

Директор фонда отметил, что в каждой сфере они придают важность человеческому ресурсу, на основе которого будут составлены будущие возможные проекты сотрудничества и обсуждены с ответственными лицами соответствующих сфер в Армении.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего визита в Доху в июне 2022 года пригласил эмира Катара посетить Армению с официальным визитом.