О нас

Спикер парламента Армении: Я не против мирной жизни с Азербайджаном и Турцией

Спикер парламента Армении: Я не против мирной жизни с Азербайджаном и Турцией В отношениях между Арменией и Азербайджаном достигнут прогресс.
В регионе
27 февраля 2024 г. 12:47
Спикер парламента Армении: Я не против мирной жизни с Азербайджаном и Турцией

В отношениях между Арменией и Азербайджаном достигнут прогресс.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

"Если они проводят встречу, значит есть", - сказал Симонян.

Он также отметил, что он не против мирной жизни с Азербайджаном и Турцией.

"Если кто-то предложит другой вариант, я даже готов выслушать", - заявил Симонян журналистам.

Напомним, 28-29 февраля в Берлине состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenian parliament speaker says he is not 'against living peacefully with Azerbaijan and Türkiye'
Версия на азербайджанском языке Simonyan: "Azərbaycan və Türkiyə ilə dinc yanaşı yaşamağın əleyhinə deyiləm"

Самое важное

Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi