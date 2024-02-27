Спикер парламента Армении: Я не против мирной жизни с Азербайджаном и Турцией

В отношениях между Арменией и Азербайджаном достигнут прогресс.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
"Если они проводят встречу, значит есть", - сказал Симонян.
Он также отметил, что он не против мирной жизни с Азербайджаном и Турцией.
"Если кто-то предложит другой вариант, я даже готов выслушать", - заявил Симонян журналистам.
Напомним, 28-29 февраля в Берлине состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.