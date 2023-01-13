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Спикер парламента Армении упрекнул ОДКБ в бездействии

Спикер парламента Армении упрекнул ОДКБ в бездействии ОДКБ должна либо действовать, либо заявить, что ее не существует.
В регионе
13 января 2023 г. 13:50
Спикер парламента Армении упрекнул ОДКБ в бездействии

ОДКБ должна либо действовать, либо заявить, что ее не существует.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом журналистам заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, призвав ОДКБ определить свою зону ответственности.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян заявил о том, что армянские власти не считают целесообразным проводить учения ОДКБ на территории страны.

Касаясь этого вопроса, Симонян отметил, что после военных учений ОДКБ "они уйдут", а Армения останется один на один со своими проблемами.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan KTMT-ni fəaliyyətsizlikdə ittiham edib

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