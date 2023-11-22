Спикер парламента Армении также не примет участия в мероприятии ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян не планирует участвовать в мероприятии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре.

Спикер парламента Армении Ален Симонян не планирует участвовать в мероприятии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он заявил журналистам в парламенте.

"В декабре есть мероприятие, я тоже не буду участвовать. У Армении нет решения по поводу выхода из организации, но считаю мое участие в сложившейся ситуации неуместным", - сказал он.

Ситуация такова, что ОДКБ, по словам спикера парламента Армении, не выполняет своих обязательств. Это – оборонная организация, которая должна защищать своих членов. Армения пытается сделать так, чтобы механизмы организации заработали. Если не получится, то "это плохо", добавил он.

Симонян сообщил, что предупредил своих партнеров по ОДКБ о своем решении. Но ни о каком "замораживании" отношений речи нет.

"Уверен, что и им понятны причины неучастия", - сказал он.

Ранее стало известно, что премьер-министр, главы МИД и Минобороны Армении не собираются участвовать в предстоящих мероприятиях ОДКБ.