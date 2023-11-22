О нас

Спикер парламента Армении также не примет участия в мероприятии ОДКБ

Спикер парламента Армении также не примет участия в мероприятии ОДКБ Спикер парламента Армении Ален Симонян не планирует участвовать в мероприятии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре.
В регионе
22 ноября 2023 г. 12:49
Спикер парламента Армении также не примет участия в мероприятии ОДКБ

Спикер парламента Армении Ален Симонян не планирует участвовать в мероприятии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в декабре.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он заявил журналистам в парламенте.

"В декабре есть мероприятие, я тоже не буду участвовать. У Армении нет решения по поводу выхода из организации, но считаю мое участие в сложившейся ситуации неуместным", - сказал он.

Ситуация такова, что ОДКБ, по словам спикера парламента Армении, не выполняет своих обязательств. Это – оборонная организация, которая должна защищать своих членов. Армения пытается сделать так, чтобы механизмы организации заработали. Если не получится, то "это плохо", добавил он.

Симонян сообщил, что предупредил своих партнеров по ОДКБ о своем решении. Но ни о каком "замораживании" отношений речи нет.

"Уверен, что и им понятны причины неучастия", - сказал он.

Ранее стало известно, что премьер-министр, главы МИД и Минобороны Армении не собираются участвовать в предстоящих мероприятиях ОДКБ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin sədri KTMT iclasında iştirakdan imtina edib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов к диалогу с Арменией
22 ноября 2023 г. 13:42
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
Главный советник ИВ Абшеронского района задержан при получении взятки
21 ноября 2023 г. 17:59
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
Поселок Суговушан планируется возвратить в состав Агдеринского района
21 ноября 2023 г. 17:41
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении работников органов юстиции
21 ноября 2023 г. 14:35
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
Двум сотрудникам министерства юстиции Азербайджана присвоены высшие специальные звания
21 ноября 2023 г. 14:29
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша Культурной столицей исламского мира
Будет подготовлен план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира"
21 ноября 2023 г. 14:22
Президент: Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН
Президент: Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН
21 ноября 2023 г. 10:35
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом
21 ноября 2023 г. 10:32
Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила Франция
Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила Франция
21 ноября 2023 г. 09:48
Президент: Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и правительства
Президент: Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и правительства
20 ноября 2023 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi