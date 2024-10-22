Спикер парламента Армении: Решение об участии в COP-29 в Баку до сих пор не принято

У Еревана решения об участии в COP-29 в Баку пока нет, необходимо обсудить и понять, почему Армения должна участвовать, что это даст стране, и на каком уровне будет она представлена.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам спикер парламента Ален Симонян.
"Приглашение на COP-29 и участие в ней - это не только событие Азербайджана, это мероприятие ООН. Мы обсудим, поймем, нужно ли это нашему государству, если нет - не поедем", - сказал Симонян.
Ранее сообщалось о том, что Азербайджан пригласил Армению на климатический саммит COP29.