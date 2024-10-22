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Спикер парламента Армении: Решение об участии в COP-29 в Баку до сих пор не принято

Спикер парламента Армении: Решение об участии в COP-29 в Баку до сих пор не принято У Еревана решения об участии в COP-29 в Баку пока нет, необходимо обсудить и понять, почему Армения должна участвовать, что это даст стране, и на каком уровне будет она представлена.
В регионе
22 октября 2024 г. 11:56
Спикер парламента Армении: Решение об участии в COP-29 в Баку до сих пор не принято

У Еревана решения об участии в COP-29 в Баку пока нет, необходимо обсудить и понять, почему Армения должна участвовать, что это даст стране, и на каком уровне будет она представлена.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам спикер парламента Ален Симонян.

"Приглашение на COP-29 и участие в ней - это не только событие Азербайджана, это мероприятие ООН. Мы обсудим, поймем, нужно ли это нашему государству, если нет - не поедем", - сказал Симонян.

Ранее сообщалось о том, что Азербайджан пригласил Армению на климатический саммит COP29.

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Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: Bakıda keçiriləcək COP29-da iştirakla bağlı qərar hələ verilməyib

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