Спикер парламента Армении: Решение об участии в COP-29 в Баку до сих пор не принято

Спикер парламента Армении: Решение об участии в COP-29 в Баку до сих пор не принято

У Еревана решения об участии в COP-29 в Баку пока нет, необходимо обсудить и понять, почему Армения должна участвовать, что это даст стране, и на каком уровне будет она представлена.

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У Еревана решения об участии в COP-29 в Баку пока нет, необходимо обсудить и понять, почему Армения должна участвовать, что это даст стране, и на каком уровне будет она представлена. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам спикер парламента Ален Симонян. "Приглашение на COP-29 и участие в ней - это не только событие Азербайджана, это мероприятие ООН. Мы обсудим, поймем, нужно ли это нашему государству, если нет - не поедем", - сказал Симонян. Ранее сообщалось о том, что Азербайджан пригласил Армению на климатический саммит COP29. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram