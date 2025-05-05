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Спикер парламента Армении: Разногласий по демаркации с Азербайджаном нет, процесс продолжается

Спикер парламента Армении: Разногласий по демаркации с Азербайджаном нет, процесс продолжается Процессы демаркации и разграничения границы между Азербайджаном и Арменией продолжаются, на данный момент между сторонами нет разногласий.
В регионе
5 мая 2025 г. 14:45
Спикер парламента Армении: Разногласий по демаркации с Азербайджаном нет, процесс продолжается

Процессы демаркации и разграничения границы между Азербайджаном и Арменией продолжаются, на данный момент между сторонами нет разногласий.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Процесс продолжается, сейчас обсуждаются участки, где именно он будет продолжен, но однозначно он будет завершен - от границы с Грузией до границы с Ираном. Происходить он будет на основании Алма-Атинской декларации", - сказал Симонян.

Он назвал "огромной победой" согласование участка границы в районе села Киранц (Гюней) Тавушской области Армении.

Симонян отметил, что благодаря делимитации этого участка "мы получили одно из оснований независимости Армении - границу, признанную двумя сторонами, где стоят пограничники и где безопаснее, чем на участках, где делимитация не проведена".

Отвечая на вопрос о подписании согласованного текста мирного договора, Симонян заявил, что обсуждения активно продолжаются. Он напомнил, что сторонам удалось самостоятельно согласовать 17 пунктов и выразил надежду на завершение процесса.

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Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: Azərbaycanla demarkasiya üzrə fikir ayrılıqları yoxdur, proses davam edir

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