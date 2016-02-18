​Спикер парламента Армении госпитализирован

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Спикер парламента Армении Галуст Саакян помещен в больницу. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Г. Саакян был доставлен в больницу накануне с высоким артериальным давлением.

По словам главврача первой университетской больницы Карена Саакяна, сегодня спикер парламента пройдет дополнительное обследование, после чего станет ясно, когда он будет выписан. "Ночь прошла спокойно. Сегодня он пройдет несколько обследований", - сообщил главврач.