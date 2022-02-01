Спикер парламента Армении подписал заявление об отставке Саркисяна

Спикер парламента Армении Ален Симонян во вторник утром после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, которое тот подал 23 января. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликов

Спикер парламента Армении Ален Симонян во вторник утром после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, которое тот подал 23 января. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте законодательного органа страны.

"Принимая в основу заявление президента республики об отставке и руководствуясь статьей 142 Конституции и требованиями пункта 2 части 1 статьи 147 регламента Национального собрания, считать полномочия президента Республики Армена Саркисяна прекращенными", - говорится в заявлении Симоняна.

Согласно конституции страны, до выборов нового президента его обязанности будет исполнять спикер парламента. Новые выборы должны состоятся не раньше чем через 25 дней и не позже чем через 35 дней со дня принятия отставки главы республики.