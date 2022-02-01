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Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна

Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна Спикер парламента Армении подписал отставку президента Армена Саркисяна.
В регионе
1 февраля 2022 г. 10:20
Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна

Спикер парламента Армении подписал отставку президента Армена Саркисяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится на сайте парламента.

"Принимая за основу заявление об отставке президента и руководствуясь требованиями статьи 142 Конституции, а также части 1 статьи 147 и пункта 2 части 2 Регламента парламента, считаю полномочия президента Армена Саркисяна завершенными", - отмечено в документе.

Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В течение недели он не отозвал прошение об уходе.

Исполняющим обязанности главы государства стал спикер парламента Ален Симонян. Теперь у депутатов есть минимум 25 и максимум 35 дней, чтобы выбрать нового президента. Кандидатов на пост могут предложить и власть, и оппозиция: необходимо заручиться четвертью голосов депутатов.

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Версия на английском языке Armenian Parliament speaker signs President Sarkissian's resignation letter

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