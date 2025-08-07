Спикер парламента Армении подал судебный иск против соавтора подкаста

Спикер парламента Армении Ален Симонян подал судебный иск против соавтора подкаста "Имнемними" Вазгена Сагателяна.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствует информация на портале судебно-правовой информации Datalex.
Симонян требует возмещения ущерба за оскорбление чести и достоинства. Причиной иска стал один из недавних выпусков подкаста, в котором Сагателян привел некоторые подробности интимной жизни Симоняна и других депутатов от правящей партии "Гражданского договора".
На соавтора подкаста в суд подала и коллега Симоняна по фракции - Арусяк Манавазян. Она требует опровержения сделанных заявлений и выплату компенсации в размере 1 млн драмов (около $2,5 тыс.).