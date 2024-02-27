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Спикер парламента Армении: ОДКБ сам себя "выключил" и не функционирует

Спикер парламента Армении: ОДКБ сам себя "выключил" и не функционирует Неучастие Армении в ОДКБ фактически означает замораживание отношений.
В регионе
27 февраля 2024 г. 11:53
Спикер парламента Армении: ОДКБ сам себя выключил и не функционирует

Неучастие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически означает замораживание отношений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам спикер Народного собрания Ален Симонян.

"Речь о том, что премьер-министр (Никол Пашинян - ред.) констатировал, что наше неучастие представляет из себя фактически замороженные отношения. И да, если обобщить, то мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа. Мы спрашивали: где находится зона ответственности ОДКБ. Пока ответа на этот вопрос нет, мое личное мнение, что ОДКБ сам себя "выключил" и не функционирует", - отметил он.

В ходе визита во Францию премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что участие Армении в ОДКБ, "в котором доминирует Москва" - заморожено". После этого заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у РФ пока нет ясности относительно позиции Армении по заморозке участия, и что Кремль будет прояснять этот вопрос с армянской стороной.

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Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: KTMT-də iştirak etməməyimiz əslində münasibətlərin dondurulması deməkdir
Версия на английском языке Speaker of Armenian Parliament: CSTO has 'turned off' itself and is not functioning

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