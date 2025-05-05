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Спикер парламента Армении назвал Кочаряна шпионом России

Спикер парламента Армении назвал Кочаряна шпионом России Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал второго президента Роберта Кочаряна "российским шпионом", оставив, как он выразился, за собой право делать политические заявления.
В регионе
5 мая 2025 г. 14:07
Спикер парламента Армении назвал Кочаряна шпионом России

Спикер парламента Армении Ален Симонян назвал второго президента Роберта Кочаряна "российским шпионом", оставив, как он выразился, за собой право делать политические заявления.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Симонян сказал журналистам, что соответствующих фактов шпионажа у него нет, но он политик, и делает политическое заявление на основании анализа тезисов, озвучиваемых экс-президентом и представителями возглавляемого им блока "Айастан". Эти тезисы, по оценке спикера, совпадают с российской позицией. 

Он также вспомнил позицию нового мэра Гюмри Вардана Гукасяна (которого, по его словам, поддерживает Роберт Кочарян), выступающего за присоединение Армении к Союзному государству по примеру Беларуси. Исходя из этого, он считает Кочаряна политическим деятелем, "обслуживающим интересы России".

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin spikeri Koçaryanı Rusiyanın casusu adlandırıb
Версия на английском языке Armenian parliament speaker calls Kocharyan Russia's spy

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