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Спикер парламента Армении: Наши ожидания от ОДКБ не оправдались

Спикер парламента Армении: Наши ожидания от ОДКБ не оправдались Ожидания от ОДКБ не оправдались, поэтому Армения не подписала документ по итогам саммита организации в Ереване.
В регионе
24 ноября 2022 г. 14:50
Спикер парламента Армении: Наши ожидания от ОДКБ не оправдались

Ожидания от ОДКБ не оправдались, поэтому Армения не подписала документ по итогам саммита организации в Ереване.

Как передает Report со ссылкой Aysor, об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Если бы оправдались, документ был бы подписан", - отметил он.

Касаясь вопроса о том, остается ли в повестке Армении вопрос выхода из ОДКБ, председатель парламента сказал: "Мы никогда не делали такого заявления, мы говорили, что ОДКБ уходит из региона и мы обеспокоены этим".

Отметим, что 23 ноября по итогам саммита ОДКБ армянская сторона отказалась от подписания итоговой декларации.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin sədri: "KTMT gözləntilərimizi doğrultmadı”

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