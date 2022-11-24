Спикер парламента Армении: Наши ожидания от ОДКБ не оправдались

Ожидания от ОДКБ не оправдались, поэтому Армения не подписала документ по итогам саммита организации в Ереване.

Ожидания от ОДКБ не оправдались, поэтому Армения не подписала документ по итогам саммита организации в Ереване.

Как передает Report со ссылкой Aysor, об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Если бы оправдались, документ был бы подписан", - отметил он.

Касаясь вопроса о том, остается ли в повестке Армении вопрос выхода из ОДКБ, председатель парламента сказал: "Мы никогда не делали такого заявления, мы говорили, что ОДКБ уходит из региона и мы обеспокоены этим".

Отметим, что 23 ноября по итогам саммита ОДКБ армянская сторона отказалась от подписания итоговой декларации.