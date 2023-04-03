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Спикер парламента Армении: На сына Пашиняна совершено нападение

Спикер парламента Армении: На сына Пашиняна совершено нападение На сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна - было совершено нападение.
В регионе
3 апреля 2023 г. 12:03
Спикер парламента Армении: На сына Пашиняна совершено нападение

На сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашота Пашиняна - было совершено нападение.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил председатель Национального собрания Ален Симонян.

Подробности инцидента чиновник не сообщил, заявив лишь, что это очередная в серии провокаций, совершаемых против представителей власти и их родственников.

Симонян напомнил о случае в парламенте, когда депутат от блока "Айастан", член партии "Дашнакцутюн" Мгер Саакян ударил главу комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, затем в центре Еревана еще один представитель "Дашнакцутюн" оскорбляет самого спикера.

"Это серия организованных провокаций, следы которой, уверен, находятся также за пределами страны. Однако правовая и политическая оценки не заставят себя долго ждать. Армения останется и будет развиваться как демократическое государство, в нашем регионе будет мир", - пишет спикер в своем аккаунте в соцсетях.

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Версия на английском языке Pashinyan’s son attacked in Yerevan
Версия на азербайджанском языке İrəvanda Nikol Paşinyanın oğluna hücum olub

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