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Спикер НС: Пашинян представит сенсационные подробности о 44-дневной войне

Спикер НС: Пашинян представит сенсационные подробности о 44-дневной войне Спикер парламента Армении Ален Симонян пообещал, что премьер-министр Никол Пашинян представит сенсационные подробности об обстоятельствах 44-дневной войны в ходе заседания комиссии по ее расследованию.
В регионе
20 июня 2023 г. 10:41
Спикер НС: Пашинян представит сенсационные подробности о 44-дневной войне

Спикер парламента Армении Ален Симонян пообещал, что премьер-министр Никол Пашинян представит сенсационные подробности об обстоятельствах 44-дневной войны в ходе заседания комиссии по ее расследованию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он заявил на брифинге в парламенте.

Параллельно брифингу Симоняна в НС проходит заседание комиссии по расследованию 44-дневной войны, где выступает премьер.

"Некоторых ждут неожиданные и интересные подробности. Как я понимаю, премьер подробно представит все", - сказал он.

Симонян считает, что выступление Пашиняна в комиссии в прямом эфире не является проявлением неравного отношения к политикам. Он утверждает, что ранее никто не изъявлял желания выступать в комиссии в прямом эфире. Политик считает, что многие просто пытаются избежать прямого эфира.

"У оппозиции была возможность в прямом эфире задать вопросы премьеру по всем обвинениям, озвученным в последние годы, но она не воспользовалась этой возможностью", - отметил спикер НС.

Вместе с тем, он считает неуместными обвинения в том, что выступлением в прямом эфире премьер пытается переложить ответственность на оппозицию. Политик призвал оппозицию прийти на заседание и задать необходимые вопросы. По его убеждению, оппозиции нечего сказать.

"Пусть придут, потребуют, чтобы какая-то часть заседания проходила в закрытом режиме", - сказал он.

Ранее в комиссии побывали и на вопросы ее членов ответили экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, и ряд других должностных лиц.

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Версия на английском языке Speaker: Pashinyan to present sensational details about 44-day war

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