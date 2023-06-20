Спикер НС: Пашинян представит сенсационные подробности о 44-дневной войне

Спикер парламента Армении Ален Симонян пообещал, что премьер-министр Никол Пашинян представит сенсационные подробности об обстоятельствах 44-дневной войны в ходе заседания комиссии по ее расследованию.

Спикер парламента Армении Ален Симонян пообещал, что премьер-министр Никол Пашинян представит сенсационные подробности об обстоятельствах 44-дневной войны в ходе заседания комиссии по ее расследованию.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом он заявил на брифинге в парламенте.

Параллельно брифингу Симоняна в НС проходит заседание комиссии по расследованию 44-дневной войны, где выступает премьер.

"Некоторых ждут неожиданные и интересные подробности. Как я понимаю, премьер подробно представит все", - сказал он.

Симонян считает, что выступление Пашиняна в комиссии в прямом эфире не является проявлением неравного отношения к политикам. Он утверждает, что ранее никто не изъявлял желания выступать в комиссии в прямом эфире. Политик считает, что многие просто пытаются избежать прямого эфира.

"У оппозиции была возможность в прямом эфире задать вопросы премьеру по всем обвинениям, озвученным в последние годы, но она не воспользовалась этой возможностью", - отметил спикер НС.

Вместе с тем, он считает неуместными обвинения в том, что выступлением в прямом эфире премьер пытается переложить ответственность на оппозицию. Политик призвал оппозицию прийти на заседание и задать необходимые вопросы. По его убеждению, оппозиции нечего сказать.

"Пусть придут, потребуют, чтобы какая-то часть заседания проходила в закрытом режиме", - сказал он.

Ранее в комиссии побывали и на вопросы ее членов ответили экс-глава МИД Зограб Мнацаканян, бывший и действующий начальники Генштаба Оник Гаспарян и Эдвард Асрян, и ряд других должностных лиц.