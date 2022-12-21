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Спикер НС Армении негативно оценил выступление представителя РФ в Совбезе ООН

Спикер НС Армении негативно оценил выступление представителя РФ в Совбезе ООН Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян отрицательно оценил выступление представителя России на заседании Совбеза ООН.
В регионе
21 декабря 2022 г. 16:35
Спикер НС Армении негативно оценил выступление представителя РФ в Совбезе ООН

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян отрицательно оценил выступление представителя России на заседании Совбеза ООН.

Об этом передает Report со ссылкой на "Новости-Армения".

"Выступление я оцениваю негативно, так как считаю, что оно могло быть гораздо более адресованным. Так поступили (другие) страны, не имеющие тесных связей с Арменией. Думаю, Россия либо не может, либо не хочет, либо не может и не хочет", - сказал Симонян журналистам.

Отметим, что вчера прошло заседание Совбеза ООН по инициативе Армении, которое было посвящено азербайджано-армянским отношениям.

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Версия на английском языке Alen Simonyan describes speech of Russian representative at UN as "negative"
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: "Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsinin çıxışını mənfi qiymətləndirirəm”

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