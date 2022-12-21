Спикер НС Армении негативно оценил выступление представителя РФ в Совбезе ООН

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян отрицательно оценил выступление представителя России на заседании Совбеза ООН.
Об этом передает Report со ссылкой на "Новости-Армения".
"Выступление я оцениваю негативно, так как считаю, что оно могло быть гораздо более адресованным. Так поступили (другие) страны, не имеющие тесных связей с Арменией. Думаю, Россия либо не может, либо не хочет, либо не может и не хочет", - сказал Симонян журналистам.
Отметим, что вчера прошло заседание Совбеза ООН по инициативе Армении, которое было посвящено азербайджано-армянским отношениям.