Спикер НС Армении негативно оценил выступление представителя РФ в Совбезе ООН

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян отрицательно оценил выступление представителя России на заседании Совбеза ООН.

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян отрицательно оценил выступление представителя России на заседании Совбеза ООН.

Об этом передает Report со ссылкой на "Новости-Армения".

"Выступление я оцениваю негативно, так как считаю, что оно могло быть гораздо более адресованным. Так поступили (другие) страны, не имеющие тесных связей с Арменией. Думаю, Россия либо не может, либо не хочет, либо не может и не хочет", - сказал Симонян журналистам.

Отметим, что вчера прошло заседание Совбеза ООН по инициативе Армении, которое было посвящено азербайджано-армянским отношениям.