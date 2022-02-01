Спикер Мажилиса Казахстана подал заявление о досрочном прекращении полномочий

Председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

Председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

"Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина в Мажилис парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В этот же день, по данным ЦИК, вакантный мандат депутата нижней палаты парламента Казахстана передан руководителю администрации президента Ерлану Кошанову.