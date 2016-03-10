Председатель Госдумы России посетит Армению

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин посетит Армению с рабочим визитом 11-12 марта, cообщает Report со ссылкой на официальный сайт Госдумы.

В Армении Нарышкин, являющийся также председателем Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, проведет заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Ранее сообщалось, что выездное заседание ПА ОДКБ состоится в Ереване. Российские парламентарии намерены обсудить с коллегами по Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) вопросы борьбы с международным терроризмом и противостояния экстремистским угрозам.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.