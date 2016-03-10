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    Председатель Госдумы России посетит Армению

    Нарышкин примет участие в выездном заседании ПА ОДКБ в Ереване

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин посетит Армению с рабочим визитом 11-12 марта, cообщает Report со ссылкой на официальный сайт Госдумы.

    В Армении Нарышкин, являющийся также председателем Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, проведет заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

    Ранее сообщалось, что выездное заседание ПА ОДКБ состоится в Ереване. Российские парламентарии намерены обсудить с коллегами по Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) вопросы борьбы с международным терроризмом и противостояния экстремистским угрозам.

    В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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